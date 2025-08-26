My Token (MTK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00198693$ 0.00198693 $ 0.00198693 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.13% שינוי מחיר (1D) -10.03% שינוי מחיר (7D) -6.19% שינוי מחיר (7D) -6.19%

My Token (MTK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00198693, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTK השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, -10.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

My Token (MTK) מידע שוק

שווי שוק $ 24.69K$ 24.69K $ 24.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.69K$ 24.69K $ 24.69K אספקת מחזור 998.16M 998.16M 998.16M אספקה כוללת 998,157,337.930708 998,157,337.930708 998,157,337.930708

שווי השוק הנוכחי של My Token הוא $ 24.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTK הוא 998.16M, עם היצע כולל של 998157337.930708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.69K.