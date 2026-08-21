MUZZLE מחיר היום

מחיר MUZZLE (MUZZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUZZ ל USD הוא $ 0 לכל MUZZ.

MUZZLE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,607, עם היצע במחזור של 5.12B MUZZ. ב‑24 השעות האחרונות, MUZZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MUZZ נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +11.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MUZZLE (MUZZ) מידע שוק

שווי שוק $ 45.61K$ 45.61K $ 45.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.62K$ 138.62K $ 138.62K אספקת מחזור 5.12B 5.12B 5.12B אספקה כוללת 15,561,083,150.202824 15,561,083,150.202824 15,561,083,150.202824

שווי השוק הנוכחי של MUZZLE הוא $ 45.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUZZ הוא 5.12B, עם היצע כולל של 15561083150.202824. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.62K.