Murad (MURAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MURAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MURADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00108684, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MURAD השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -14.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Murad הוא $ 359.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MURAD הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999757661.680107. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.19K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Muradל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMurad ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMurad ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Muradל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-14.13%
|30 ימים
|$ 0
|-27.69%
|60 ימים
|$ 0
|+34.37%
|90 ימים
|$ 0
|--
Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything!
