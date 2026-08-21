MultiVAC מחיר היום

מחיר MultiVAC (MTV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTV ל USD הוא $ 0 לכל MTV.

MultiVAC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 754,944, עם היצע במחזור של 7.48B MTV. ב‑24 השעות האחרונות, MTV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0290681, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MTV נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו +1.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.96K.

MultiVAC (MTV) מידע שוק

שווי שוק $ 754.94K$ 754.94K $ 754.94K נפח (24 שעות) $ 32.96K$ 32.96K $ 32.96K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 7.48B 7.48B 7.48B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MultiVAC הוא $ 754.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.96K. ההיצע במחזור של MTV הוא 7.48B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.