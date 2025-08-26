עוד על DNA

Muhdo Hub מחיר (DNA)

1 DNA ל USDמחיר חי:

$0.00092279
$0.00092279
-12.20%1D
Muhdo Hub (DNA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:44:02 (UTC+8)

Muhdo Hub (DNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00090622
24 שעות נמוך
$ 0.00105784
גבוה 24 שעות

$ 0.00090622
$ 0.00105784
$ 0.088083
$ 0.00090622
+1.33%

-12.21%

-18.27%

-18.27%

Muhdo Hub (DNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00092279. במהלך 24 השעות האחרונות, DNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00090622 לבין שיא של $ 0.00105784, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.088083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00090622.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DNA השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -12.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Muhdo Hub (DNA) מידע שוק

$ 1.64M
--
$ 4.42M
1.77B
4,786,912,991.86705
שווי השוק הנוכחי של Muhdo Hub הוא $ 1.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNA הוא 1.77B, עם היצע כולל של 4786912991.86705. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.42M.

Muhdo Hub (DNA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Muhdo Hubל USDהיה $ -0.000128442969311864.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMuhdo Hub ל USDהיה . $ -0.0003804248.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMuhdo Hub ל USDהיה $ -0.0004682297.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Muhdo Hubל USDהיה $ -0.0018642249889605415.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000128442969311864-12.21%
30 ימים$ -0.0003804248-41.22%
60 ימים$ -0.0004682297-50.74%
90 ימים$ -0.0018642249889605415-66.88%

מה זהMuhdo Hub (DNA)

Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements.

Muhdo Hub (DNA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Muhdo Hubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Muhdo Hub (DNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Muhdo Hub (DNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Muhdo Hub.

בדוק את Muhdo Hub תחזית המחיר עכשיו‏!

DNA למטבעות מקומיים

Muhdo Hub (DNA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Muhdo Hub (DNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Muhdo Hub (DNA)

כמה שווה Muhdo Hub (DNA) היום?
החי DNAהמחיר ב USD הוא 0.00092279 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DNA ל USD?
המחיר הנוכחי של DNA ל USD הוא $ 0.00092279. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Muhdo Hub?
שווי השוק של DNA הוא $ 1.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DNA?
ההיצע במחזור של DNA הוא 1.77B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DNA?
‏‏DNA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.088083 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DNA?
DNA ‏‏רשם מחירATL של 0.00090622 USD.
מהו נפח המסחר של DNA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DNA הוא -- USD.
האם DNA יעלה השנה?
DNA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DNA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:44:02 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.