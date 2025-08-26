Muhdo Hub (DNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00090622 גבוה 24 שעות $ 0.00105784 שיא כל הזמנים $ 0.088083 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00090622 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.33% שינוי מחיר (1D) -12.21% שינוי מחיר (7D) -18.27%

Muhdo Hub (DNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00092279. במהלך 24 השעות האחרונות, DNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00090622 לבין שיא של $ 0.00105784, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.088083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00090622.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DNA השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -12.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Muhdo Hub (DNA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.64M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.42M אספקת מחזור 1.77B אספקה כוללת 4,786,912,991.86705

שווי השוק הנוכחי של Muhdo Hub הוא $ 1.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNA הוא 1.77B, עם היצע כולל של 4786912991.86705. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.42M.