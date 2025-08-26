MoonPup (MPUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00476901$ 0.00476901 $ 0.00476901 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -9.39% שינוי מחיר (7D) -0.50% שינוי מחיר (7D) -0.50%

MoonPup (MPUP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MPUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00476901, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPUP השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -9.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MoonPup (MPUP) מידע שוק

שווי שוק $ 55.19K$ 55.19K $ 55.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.19K$ 55.19K $ 55.19K אספקת מחזור 999.78M 999.78M 999.78M אספקה כוללת 999,781,647.217354 999,781,647.217354 999,781,647.217354

שווי השוק הנוכחי של MoonPup הוא $ 55.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPUP הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999781647.217354. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.19K.