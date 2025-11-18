MOONDOGE מחיר היום

מחיר MOONDOGE (MOONDOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003998, עם שינוי של 2.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOONDOGE ל USD הוא $ 0.00003998 לכל MOONDOGE.

MOONDOGE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,937, עם היצע במחזור של 998.97M MOONDOGE. ב‑24 השעות האחרונות, MOONDOGE סחר בין $ 0.0000399 (נמוך) ל $ 0.00004083 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01037486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000399.

ביצועים לטווח קצר, MOONDOGE נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -37.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MOONDOGE (MOONDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 39.94K$ 39.94K $ 39.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.94K$ 39.94K $ 39.94K אספקת מחזור 998.97M 998.97M 998.97M אספקה כוללת 998,970,208.11111 998,970,208.11111 998,970,208.11111

