Moon Rocks מחיר היום

מחיר Moon Rocks (MROCKS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00202314, עם שינוי של 4.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MROCKS ל USD הוא $ 0.00202314 לכל MROCKS.

Moon Rocks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,987,167, עם היצע במחזור של 1000.00M MROCKS. ב‑24 השעות האחרונות, MROCKS סחר בין $ 0.00174356 (נמוך) ל $ 0.00202314 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00798221, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MROCKS נע ב +3.89% בשעה האחרונה ו +16.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moon Rocks (MROCKS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,095.9728943 999,995,095.9728943 999,995,095.9728943

שווי השוק הנוכחי של Moon Rocks הוא $ 1.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MROCKS הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995095.9728943. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.99M.