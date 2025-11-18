Moolah מחיר היום

מחיר Moolah (MOOLAH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00556607, עם שינוי של 14.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOOLAH ל USD הוא $ 0.00556607 לכל MOOLAH.

Moolah כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,570,268, עם היצע במחזור של 1.00B MOOLAH. ב‑24 השעות האחרונות, MOOLAH סחר בין $ 0.00546921 (נמוך) ל $ 0.00657815 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01318652, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0034949.

ביצועים לטווח קצר, MOOLAH נע ב -0.67% בשעה האחרונה ו +11.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moolah (MOOLAH) מידע שוק

שווי שוק $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moolah הוא $ 5.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOOLAH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.57M.