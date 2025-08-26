MonbaseCoin (MBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.48329 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0084061 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

MonbaseCoin (MBC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.439462. במהלך 24 השעות האחרונות, MBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.48329, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0084061.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MonbaseCoin (MBC) מידע שוק

שווי שוק $ 83.37M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.37M אספקת מחזור 189.70M אספקה כוללת 189,701,480.0

שווי השוק הנוכחי של MonbaseCoin הוא $ 83.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBC הוא 189.70M, עם היצע כולל של 189701480.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.37M.