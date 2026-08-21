MoltyPics מחיר היום

מחיר MoltyPics (MOLTYPICS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLTYPICS ל USD הוא $ 0 לכל MOLTYPICS.

MoltyPics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,274, עם היצע במחזור של 100.00B MOLTYPICS. ב‑24 השעות האחרונות, MOLTYPICS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLTYPICS נע ב -0.74% בשעה האחרונה ו +30.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MoltyPics (MOLTYPICS) מידע שוק

שווי שוק $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MoltyPics הוא $ 29.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLTYPICS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.27K.