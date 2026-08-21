Moltifi מחיר היום

מחיר Moltifi (MOLTIFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLTIFI ל USD הוא $ 0 לכל MOLTIFI.

Moltifi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 369,994, עם היצע במחזור של 1.00B MOLTIFI. ב‑24 השעות האחרונות, MOLTIFI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLTIFI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.98.

Moltifi (MOLTIFI) מידע שוק

שווי שוק $ 369.99K$ 369.99K $ 369.99K נפח (24 שעות) $ 5.98$ 5.98 $ 5.98 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 369.99K$ 369.99K $ 369.99K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moltifi הוא $ 369.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.98. ההיצע במחזור של MOLTIFI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 369.99K.