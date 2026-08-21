Molt Doge מחיר היום

מחיר Molt Doge (MOLGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLGE ל USD הוא $ 0 לכל MOLGE.

Molt Doge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,737.62, עם היצע במחזור של 100.00B MOLGE. ב‑24 השעות האחרונות, MOLGE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLGE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Molt Doge (MOLGE) מידע שוק

שווי שוק $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Molt Doge הוא $ 18.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLGE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.74K.