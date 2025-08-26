Modefi (MOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0016322 $ 0.0016322 $ 0.0016322 24 שעות נמוך $ 0.00163265 $ 0.00163265 $ 0.00163265 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0016322$ 0.0016322 $ 0.0016322 גבוה 24 שעות $ 0.00163265$ 0.00163265 $ 0.00163265 שיא כל הזמנים $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0015171$ 0.0015171 $ 0.0015171 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -97.13% שינוי מחיר (7D) -97.13%

Modefi (MOD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0016325. במהלך 24 השעות האחרונות, MOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0016322 לבין שיא של $ 0.00163265, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0015171.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-97.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Modefi (MOD) מידע שוק

שווי שוק $ 26.25K$ 26.25K $ 26.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.92K$ 35.92K $ 35.92K אספקת מחזור 16.08M 16.08M 16.08M אספקה כוללת 22,000,000.0 22,000,000.0 22,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Modefi הוא $ 26.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOD הוא 16.08M, עם היצע כולל של 22000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.92K.