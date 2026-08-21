Mode מחיר היום

מחיר Mode (MODE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MODE ל USD הוא $ 0 לכל MODE.

Mode כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 332,968, עם היצע במחזור של 7.73B MODE. ב‑24 השעות האחרונות, MODE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.147725, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MODE נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +8.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mode (MODE) מידע שוק

שווי שוק $ 332.97K$ 332.97K $ 332.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 430.56K$ 430.56K $ 430.56K אספקת מחזור 7.73B 7.73B 7.73B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mode הוא $ 332.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MODE הוא 7.73B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 430.56K.