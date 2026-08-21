MMM מחיר היום

מחיר MMM (MMM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00108691, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MMM ל USD הוא $ 0.00108691 לכל MMM.

MMM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,825, עם היצע במחזור של 21.00M MMM. ב‑24 השעות האחרונות, MMM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.262182, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MMM נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.67.

MMM (MMM) מידע שוק

שווי שוק $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K נפח (24 שעות) $ 4.67$ 4.67 $ 4.67 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MMM הוא $ 22.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.67. ההיצע במחזור של MMM הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.83K.