Mint Blockchain מחיר היום

מחיר Mint Blockchain (MINT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00203518, עם שינוי של 1.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINT ל USD הוא $ 0.00203518 לכל MINT.

Mint Blockchain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 398,795, עם היצע במחזור של 195.95M MINT. ב‑24 השעות האחרונות, MINT סחר בין $ 0.00200787 (נמוך) ל $ 0.00208357 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.079854, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00144984.

ביצועים לטווח קצר, MINT נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו -16.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mint Blockchain (MINT) מידע שוק

שווי שוק $ 398.80K$ 398.80K $ 398.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M אספקת מחזור 195.95M 195.95M 195.95M אספקה כוללת 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

שווי השוק הנוכחי של Mint Blockchain הוא $ 398.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINT הוא 195.95M, עם היצע כולל של 999999999.5153956. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.