MINKY מחיר היום

מחיר MINKY (MINKY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINKY ל USD הוא $ 0 לכל MINKY.

MINKY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,666.99, עם היצע במחזור של 10.00B MINKY. ב‑24 השעות האחרונות, MINKY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MINKY נע ב -- בשעה האחרונה ו +24.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MINKY (MINKY) מידע שוק

שווי שוק $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MINKY הוא $ 15.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINKY הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.67K.