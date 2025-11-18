mindshare מחיר היום

מחיר mindshare (MINDSHARE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00019977, עם שינוי של 3.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINDSHARE ל USD הוא $ 0.00019977 לכל MINDSHARE.

mindshare כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 200,428, עם היצע במחזור של 999.95M MINDSHARE. ב‑24 השעות האחרונות, MINDSHARE סחר בין $ 0.00019208 (נמוך) ל $ 0.00021514 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00243364, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00019208.

ביצועים לטווח קצר, MINDSHARE נע ב +1.21% בשעה האחרונה ו -45.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

mindshare (MINDSHARE) מידע שוק

שווי שוק $ 200.43K$ 200.43K $ 200.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 200.43K$ 200.43K $ 200.43K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,948,991.375794 999,948,991.375794 999,948,991.375794

