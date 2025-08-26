Minds (MINDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02453614 $ 0.02453614 $ 0.02453614 24 שעות נמוך $ 0.0248345 $ 0.0248345 $ 0.0248345 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02453614$ 0.02453614 $ 0.02453614 גבוה 24 שעות $ 0.0248345$ 0.0248345 $ 0.0248345 שיא כל הזמנים $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.26% שינוי מחיר (1D) -0.38% שינוי מחיר (7D) -6.84% שינוי מחיר (7D) -6.84%

Minds (MINDS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02467007. במהלך 24 השעות האחרונות, MINDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02453614 לבין שיא של $ 0.0248345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINDS השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Minds (MINDS) מידע שוק

שווי שוק $ 227.64K$ 227.64K $ 227.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.17M$ 6.17M $ 6.17M אספקת מחזור 9.23M 9.23M 9.23M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Minds הוא $ 227.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINDS הוא 9.23M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.17M.