MIMANY (MIMANY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04326742$ 0.04326742 $ 0.04326742 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.46% שינוי מחיר (1D) -1.47% שינוי מחיר (7D) -9.24% שינוי מחיר (7D) -9.24%

MIMANY (MIMANY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIMANY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIMANYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04326742, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIMANY השתנה ב -2.46% במהלך השעה האחרונה, -1.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MIMANY (MIMANY) מידע שוק

שווי שוק $ 192.94K$ 192.94K $ 192.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.94K$ 192.94K $ 192.94K אספקת מחזור 969.62M 969.62M 969.62M אספקה כוללת 969,619,454.471827 969,619,454.471827 969,619,454.471827

שווי השוק הנוכחי של MIMANY הוא $ 192.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIMANY הוא 969.62M, עם היצע כולל של 969619454.471827. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.94K.