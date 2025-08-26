MileVerse (MVC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00375652 $ 0.00375652 $ 0.00375652 24 שעות נמוך $ 0.00394429 $ 0.00394429 $ 0.00394429 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00375652$ 0.00375652 $ 0.00375652 גבוה 24 שעות $ 0.00394429$ 0.00394429 $ 0.00394429 שיא כל הזמנים $ 0.563195$ 0.563195 $ 0.563195 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00148106$ 0.00148106 $ 0.00148106 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.37% שינוי מחיר (1D) -3.14% שינוי מחיר (7D) -6.61% שינוי מחיר (7D) -6.61%

MileVerse (MVC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00381834. במהלך 24 השעות האחרונות, MVC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00375652 לבין שיא של $ 0.00394429, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.563195, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00148106.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVC השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MileVerse (MVC) מידע שוק

שווי שוק $ 10.31M$ 10.31M $ 10.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.03M$ 11.03M $ 11.03M אספקת מחזור 2.69B 2.69B 2.69B אספקה כוללת 2,881,767,830.546767 2,881,767,830.546767 2,881,767,830.546767

שווי השוק הנוכחי של MileVerse הוא $ 10.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVC הוא 2.69B, עם היצע כולל של 2881767830.546767. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.03M.