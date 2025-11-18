Microsoft xStock מחיר היום

מחיר Microsoft xStock (MSFTX) בזמן אמת היום הוא $ 516.45, עם שינוי של 1.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSFTX ל USD הוא $ 516.45 לכל MSFTX.

Microsoft xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,425,731, עם היצע במחזור של 2.76K MSFTX. ב‑24 השעות האחרונות, MSFTX סחר בין $ 505.81 (נמוך) ל $ 520.73 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 767.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 490.75.

ביצועים לטווח קצר, MSFTX נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +0.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Microsoft xStock (MSFTX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.77M$ 12.77M $ 12.77M אספקת מחזור 2.76K 2.76K 2.76K אספקה כוללת 24,724.15289199083 24,724.15289199083 24,724.15289199083

