Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחיר (USD)

קבל Microsoft xStock תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MSFTX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Microsoft xStock
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Microsoft xStock חיזוי מחיר
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:07:18 (UTC+8)

Microsoft xStock תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Microsoft xStock ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 494.07 בשנת 2025.

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Microsoft xStock ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 518.7735 בשנת 2026.

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MSFTX הוא $ 544.7121 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Microsoft xStock (MSFTX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MSFTX הוא $ 571.9477 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MSFTX הוא $ 600.5451 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MSFTX הוא $ 630.5724 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Microsoft xStock עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,027.1360.

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Microsoft xStock עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,673.0963.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 494.07
    0.00%
  • 2026
    $ 518.7735
    5.00%
  • 2027
    $ 544.7121
    10.25%
  • 2028
    $ 571.9477
    15.76%
  • 2029
    $ 600.5451
    21.55%
  • 2030
    $ 630.5724
    27.63%
  • 2031
    $ 662.1010
    34.01%
  • 2032
    $ 695.2061
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 729.9664
    47.75%
  • 2034
    $ 766.4647
    55.13%
  • 2035
    $ 804.7879
    62.89%
  • 2036
    $ 845.0273
    71.03%
  • 2037
    $ 887.2787
    79.59%
  • 2038
    $ 931.6426
    88.56%
  • 2039
    $ 978.2248
    97.99%
  • 2040
    $ 1,027.1360
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Microsoft xStock תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 494.07
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 494.1376
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 494.5437
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 496.1004
    0.41%
Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורMSFTXב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $494.07. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMSFTX , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $494.1376. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMSFTX , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $494.5437. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Microsoft xStock (MSFTX) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMSFTX הוא $496.1004. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Microsoft xStock

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

2.70K
2.70K 2.70K

המחיר MSFTX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, MSFTX יש כמות במעגל של 2.70K ושווי שוק כולל של $ 1.34M.

Microsoft xStock מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMicrosoft xStockדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMicrosoft xStock הוא 494.07USD. היצע במחזור של Microsoft xStock(MSFTX) הוא2.70K MSFTX , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,336,289.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -2.33%
    $ -11.7938
    $ 520.73
    $ 493.02
  • 7 ימים
    -1.89%
    $ -9.3648
    $ 534.0803
    $ 493.0218
  • 30 ימים
    -1.34%
    $ -6.6599
    $ 534.0803
    $ 493.0218
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Microsoft xStock הראה תנועת מחירים של$-11.7938 , המשקפת-2.33% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Microsoft xStock נסחר בשיא של $534.0803 ושפל של $493.0218. נרשם שינוי במחיר של-1.89%. מגמה אחרונה זו מציגה אתMSFTX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Microsoft xStock חווה -1.34%שינוי, המשקף בערך $-6.6599 לערכו. זה מצביע על כך ש MSFTX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Microsoft xStock (MSFTX) מודול חיזוי מחיר עובד?

Microsoft xStock מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MSFTXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMicrosoft xStock לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MSFTX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Microsoft xStock. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMSFTX .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMSFTX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Microsoft xStock.

מדוע MSFTX חיזוי מחירים חשוב?

MSFTX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם MSFTX כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, MSFTX ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של MSFTX בחודש הבא?
על פי Microsoft xStock (MSFTX) כלי תחזית המחירים, המחיר MSFTX הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 MSFTX בשנת 2026?
המחיר של 1 Microsoft xStock (MSFTX) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MSFTX יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של MSFTX בשנת 2027?
Microsoft xStock (MSFTX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MSFTX עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של MSFTX בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Microsoft xStock (MSFTX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של MSFTX בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Microsoft xStock (MSFTX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 MSFTX בשנת 2030?
המחיר של 1 Microsoft xStock (MSFTX) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MSFTX יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי MSFTX תחזית המחיר בשנת 2040?
Microsoft xStock (MSFTX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MSFTX עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.