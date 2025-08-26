Micro GPT ($MICRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0008967 גבוה 24 שעות $ 0.00099661 שיא כל הזמנים $ 0.054803 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00048273 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -8.09% שינוי מחיר (7D) -14.58%

Micro GPT ($MICRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00091596. במהלך 24 השעות האחרונות, $MICRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0008967 לבין שיא של $ 0.00099661, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MICROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.054803, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00048273.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MICRO השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -8.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Micro GPT ($MICRO) מידע שוק

שווי שוק $ 914.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 914.92K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Micro GPT הוא $ 914.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MICRO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 914.92K.