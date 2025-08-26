Micro GPT מחיר ($MICRO)
Micro GPT ($MICRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00091596. במהלך 24 השעות האחרונות, $MICRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0008967 לבין שיא של $ 0.00099661, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MICROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.054803, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00048273.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MICRO השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -8.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Micro GPT הוא $ 914.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MICRO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 914.92K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Micro GPTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMicro GPT ל USDהיה . $ -0.0002753019.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMicro GPT ל USDהיה $ -0.0001331788.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Micro GPTל USDהיה $ -0.002109538694926011.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-8.09%
|30 ימים
|$ -0.0002753019
|-30.05%
|60 ימים
|$ -0.0001331788
|-14.53%
|90 ימים
|$ -0.002109538694926011
|-69.72%
MicroGPT revolutionizes how developers work, offering contextual support at every stage of the software development process. From providing code completions and chat support within IDEs to explaining code and answering documentation queries on GitHub, MicroGPT enhances the entire development workflow. It enables developers to concentrate on adding value, fostering innovation, and experiencing greater job satisfaction. By utilizing MicroGPT, developers can dedicate more time to solving complex problems and collaborating effectively, while reducing the time spent on repetitive and routine tasks. This shift in focus is reflected in the feedback from users; developers utilizing MicroGPT report a satisfaction rate up to 75% higher than those who do not, and they are up to 55% more efficient in coding. This efficiency does not come at the cost of quality, leading to the delivery of superior software at a faster pace. MicroGPT stands out among AI coding assistants by integrating directly with top code editors such as Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, and Neovim. It is also uniquely integrated into GitHub, unlike its competitors. With its widespread adoption by millions of individual users and tens of thousands of business clients, MicroGPT has become the most popular AI developer tool globally, offering a significant competitive edge that developers specifically request.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
