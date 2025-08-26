עוד על $MICRO

Micro GPT סֵמֶל

Micro GPT מחיר ($MICRO)

לא רשום

1 $MICRO ל USDמחיר חי:

$0.00091744
$0.00091744$0.00091744
-7.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Micro GPT ($MICRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:56:03 (UTC+8)

Micro GPT ($MICRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0008967
24 שעות נמוך
$ 0.00099661
גבוה 24 שעות

$ 0.0008967
$ 0.00099661
$ 0.054803
$ 0.00048273
-0.64%

-8.09%

-14.58%

-14.58%

Micro GPT ($MICRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00091596. במהלך 24 השעות האחרונות, $MICRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0008967 לבין שיא של $ 0.00099661, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MICROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.054803, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00048273.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MICRO השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -8.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Micro GPT ($MICRO) מידע שוק

$ 914.92K
--
$ 914.92K
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Micro GPT הוא $ 914.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MICRO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 914.92K.

Micro GPT ($MICRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Micro GPTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMicro GPT ל USDהיה . $ -0.0002753019.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMicro GPT ל USDהיה $ -0.0001331788.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Micro GPTל USDהיה $ -0.002109538694926011.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.09%
30 ימים$ -0.0002753019-30.05%
60 ימים$ -0.0001331788-14.53%
90 ימים$ -0.002109538694926011-69.72%

מה זהMicro GPT ($MICRO)

MicroGPT revolutionizes how developers work, offering contextual support at every stage of the software development process. From providing code completions and chat support within IDEs to explaining code and answering documentation queries on GitHub, MicroGPT enhances the entire development workflow. It enables developers to concentrate on adding value, fostering innovation, and experiencing greater job satisfaction. By utilizing MicroGPT, developers can dedicate more time to solving complex problems and collaborating effectively, while reducing the time spent on repetitive and routine tasks. This shift in focus is reflected in the feedback from users; developers utilizing MicroGPT report a satisfaction rate up to 75% higher than those who do not, and they are up to 55% more efficient in coding. This efficiency does not come at the cost of quality, leading to the delivery of superior software at a faster pace. MicroGPT stands out among AI coding assistants by integrating directly with top code editors such as Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, and Neovim. It is also uniquely integrated into GitHub, unlike its competitors. With its widespread adoption by millions of individual users and tens of thousands of business clients, MicroGPT has become the most popular AI developer tool globally, offering a significant competitive edge that developers specifically request.

Micro GPT ($MICRO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Micro GPTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Micro GPT ($MICRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Micro GPT ($MICRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Micro GPT.

בדוק את Micro GPT תחזית המחיר עכשיו‏!

$MICRO למטבעות מקומיים

Micro GPT ($MICRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Micro GPT ($MICRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $MICRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Micro GPT ($MICRO)

כמה שווה Micro GPT ($MICRO) היום?
החי $MICROהמחיר ב USD הוא 0.00091596 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $MICRO ל USD?
המחיר הנוכחי של $MICRO ל USD הוא $ 0.00091596. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Micro GPT?
שווי השוק של $MICRO הוא $ 914.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $MICRO?
ההיצע במחזור של $MICRO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $MICRO?
‏‏$MICRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.054803 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $MICRO?
$MICRO ‏‏רשם מחירATL של 0.00048273 USD.
מהו נפח המסחר של $MICRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $MICRO הוא -- USD.
האם $MICRO יעלה השנה?
$MICRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $MICRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:56:03 (UTC+8)

Micro GPT ($MICRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.