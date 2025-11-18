MetalCore מחיר היום

מחיר MetalCore (MCG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCG ל USD הוא -- לכל MCG.

MetalCore כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,516.95, עם היצע במחזור של 408.85M MCG. ב‑24 השעות האחרונות, MCG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02813719, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MCG נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MetalCore (MCG) מידע שוק

שווי שוק $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K אספקת מחזור 408.85M 408.85M 408.85M אספקה כוללת 408,852,295.4484247 408,852,295.4484247 408,852,295.4484247

