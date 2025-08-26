Merchant (MTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04489646 $ 0.04489646 $ 0.04489646 24 שעות נמוך $ 0.051143 $ 0.051143 $ 0.051143 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04489646$ 0.04489646 $ 0.04489646 גבוה 24 שעות $ 0.051143$ 0.051143 $ 0.051143 שיא כל הזמנים $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01297852$ 0.01297852 $ 0.01297852 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) +2.00% שינוי מחיר (7D) +10.98% שינוי מחיר (7D) +10.98%

Merchant (MTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04750562. במהלך 24 השעות האחרונות, MTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04489646 לבין שיא של $ 0.051143, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01297852.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTO השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, +2.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merchant (MTO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M אספקת מחזור 59.67M 59.67M 59.67M אספקה כוללת 92,498,215.93347044 92,498,215.93347044 92,498,215.93347044

שווי השוק הנוכחי של Merchant הוא $ 2.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTO הוא 59.67M, עם היצע כולל של 92498215.93347044. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.39M.