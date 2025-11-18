meow meow meow meow מחיר היום

מחיר meow meow meow meow (MEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000491, עם שינוי של 3.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא $ 0.0000491 לכל MEOW.

meow meow meow meow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,087, עם היצע במחזור של 999.87M MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0.00004613 (נמוך) ל $ 0.00005096 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02859992, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004613.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו -12.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

meow meow meow meow (MEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 49.09K$ 49.09K $ 49.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.09K$ 49.09K $ 49.09K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,872,300.270045 999,872,300.270045 999,872,300.270045

שווי השוק הנוכחי של meow meow meow meow הוא $ 49.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEOW הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999872300.270045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.09K.