Melvin מחיר היום

מחיר Melvin (MEL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEL ל USD הוא $ 0 לכל MEL.

Melvin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,123, עם היצע במחזור של 1.00B MEL. ב‑24 השעות האחרונות, MEL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEL נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Melvin (MEL) מידע שוק

שווי שוק $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Melvin הוא $ 21.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.12K.