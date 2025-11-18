MEDXT מחיר היום

מחיר MEDXT (MEDXT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00184005, עם שינוי של 6.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEDXT ל USD הוא $ 0.00184005 לכל MEDXT.

MEDXT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,331,192, עם היצע במחזור של 20.85B MEDXT. ב‑24 השעות האחרונות, MEDXT סחר בין $ 0.00180475 (נמוך) ל $ 0.00197273 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00342141, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEDXT נע ב +1.59% בשעה האחרונה ו +7.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEDXT (MEDXT) מידע שוק

שווי שוק $ 38.33M$ 38.33M $ 38.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.95M$ 45.95M $ 45.95M אספקת מחזור 20.85B 20.85B 20.85B אספקה כוללת 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

