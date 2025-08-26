Measurable Data (MDT) מידע על מחיר (USD)

Measurable Data (MDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02564308. במהלך 24 השעות האחרונות, MDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02558962 לבין שיא של $ 0.0283727, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.168053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00173261.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MDT השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -8.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Measurable Data (MDT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Measurable Data הוא $ 15.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MDT הוא 606.32M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.61M.