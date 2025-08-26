עוד על MDT

Measurable Data מחיר (MDT)

$0.02563905
-8.80%1D
Measurable Data (MDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:28 (UTC+8)

Measurable Data (MDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.80%

-8.71%

-9.97%

-9.97%

Measurable Data (MDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02564308. במהלך 24 השעות האחרונות, MDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02558962 לבין שיא של $ 0.0283727, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.168053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00173261.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MDT השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -8.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Measurable Data (MDT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Measurable Data הוא $ 15.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MDT הוא 606.32M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.61M.

Measurable Data (MDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Measurable Dataל USDהיה $ -0.00244829839348451.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeasurable Data ל USDהיה . $ -0.0070143593.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeasurable Data ל USDהיה $ +0.0239746027.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Measurable Dataל USDהיה $ -0.00452502465638666.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00244829839348451-8.71%
30 ימים$ -0.0070143593-27.35%
60 ימים$ +0.0239746027+93.49%
90 ימים$ -0.00452502465638666-14.99%

מה זהMeasurable Data (MDT)

Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Measurable Dataתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Measurable Data (MDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Measurable Data (MDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Measurable Data.

בדוק את Measurable Data תחזית המחיר עכשיו‏!

Measurable Data (MDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Measurable Data (MDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Measurable Data (MDT)

כמה שווה Measurable Data (MDT) היום?
החי MDTהמחיר ב USD הוא 0.02564308 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MDT ל USD?
המחיר הנוכחי של MDT ל USD הוא $ 0.02564308. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Measurable Data?
שווי השוק של MDT הוא $ 15.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MDT?
ההיצע במחזור של MDT הוא 606.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MDT?
‏‏MDT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.168053 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MDT?
MDT ‏‏רשם מחירATL של 0.00173261 USD.
מהו נפח המסחר של MDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MDT הוא -- USD.
האם MDT יעלה השנה?
MDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:28 (UTC+8)

