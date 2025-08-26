MatrixETF (MDF) מידע על מחיר (USD)

MatrixETF (MDF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MDF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MDFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.151882, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MDF השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MatrixETF (MDF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MatrixETF הוא $ 17.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MDF הוא 41.60M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 418.01K.