MATES (MATES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01270764$ 0.01270764 $ 0.01270764 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.74% שינוי מחיר (1D) -9.35% שינוי מחיר (7D) -7.47% שינוי מחיר (7D) -7.47%

MATES (MATES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MATES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MATESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01270764, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MATES השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -9.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MATES (MATES) מידע שוק

שווי שוק $ 205.18K$ 205.18K $ 205.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M אספקת מחזור 2.25B 2.25B 2.25B אספקה כוללת 19,500,000,000.0 19,500,000,000.0 19,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MATES הוא $ 205.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MATES הוא 2.25B, עם היצע כולל של 19500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.78M.