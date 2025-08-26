Marginswap (MFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01249556 גבוה 24 שעות $ 0.0192492 שיא כל הזמנים $ 3.93 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00965396 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +48.34% שינוי מחיר (7D) +51.10%

Marginswap (MFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0192265. במהלך 24 השעות האחרונות, MFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01249556 לבין שיא של $ 0.0192492, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00965396.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MFI השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +48.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+51.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Marginswap (MFI) מידע שוק

שווי שוק $ 135.59K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.27K אספקת מחזור 7.05M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Marginswap הוא $ 135.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MFI הוא 7.05M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.27K.