MAPS (MAPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00705333 24 שעות נמוך $ 0.00811501 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 2.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00240242 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.77% שינוי מחיר (1D) -6.49% שינוי מחיר (7D) -8.31%

MAPS (MAPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00724966. במהלך 24 השעות האחרונות, MAPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00705333 לבין שיא של $ 0.00811501, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00240242.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAPS השתנה ב +1.77% במהלך השעה האחרונה, -6.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAPS (MAPS) מידע שוק

שווי שוק $ 544.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.58M אספקת מחזור 75.00M אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MAPS הוא $ 544.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAPS הוא 75.00M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.58M.