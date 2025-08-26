Maple (MPL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.996392 $ 0.996392 $ 0.996392 24 שעות נמוך $ 1.068 $ 1.068 $ 1.068 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.996392$ 0.996392 $ 0.996392 גבוה 24 שעות $ 1.068$ 1.068 $ 1.068 שיא כל הזמנים $ 68.2$ 68.2 $ 68.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.600374$ 0.600374 $ 0.600374 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.17% שינוי מחיר (1D) -3.88% שינוי מחיר (7D) +64.42% שינוי מחיר (7D) +64.42%

Maple (MPL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998061. במהלך 24 השעות האחרונות, MPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.996392 לבין שיא של $ 1.068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 68.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.600374.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPL השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -3.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+64.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maple (MPL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M אספקת מחזור 1.75M 1.75M 1.75M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maple הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPL הוא 1.75M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.98M.