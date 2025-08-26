MAIAR (MAIAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0105827$ 0.0105827 $ 0.0105827 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -13.02% שינוי מחיר (7D) +1.92% שינוי מחיר (7D) +1.92%

MAIAR (MAIAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAIAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAIARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0105827, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAIAR השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -13.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAIAR (MAIAR) מידע שוק

שווי שוק $ 444.86K$ 444.86K $ 444.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 444.86K$ 444.86K $ 444.86K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,980,400.81 999,980,400.81 999,980,400.81

שווי השוק הנוכחי של MAIAR הוא $ 444.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAIAR הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999980400.81. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 444.86K.