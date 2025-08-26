עוד על MMC

Magic Money Computers (MMC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:07:20 (UTC+8)

Magic Money Computers (MMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145573
$ 0.00145573$ 0.00145573

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-22.13%

-54.59%

-54.59%

Magic Money Computers (MMC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00145573, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMC השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -22.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-54.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magic Money Computers (MMC) מידע שוק

$ 43.05K
$ 43.05K$ 43.05K

--
----

$ 43.05K
$ 43.05K$ 43.05K

998.84M
998.84M 998.84M

998,844,996.0
998,844,996.0 998,844,996.0

שווי השוק הנוכחי של Magic Money Computers הוא $ 43.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMC הוא 998.84M, עם היצע כולל של 998844996.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.05K.

Magic Money Computers (MMC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Magic Money Computersל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagic Money Computers ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagic Money Computers ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Magic Money Computersל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-22.13%
30 ימים$ 0-70.06%
60 ימים$ 0-86.82%
90 ימים$ 0--

מה זהMagic Money Computers (MMC)

The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch. Join the revolution where digital chaos meets monetary magic. This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print

Magic Money Computers (MMC) משאב

האתר הרשמי

Magic Money Computersתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Magic Money Computers (MMC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Magic Money Computers (MMC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Magic Money Computers.

בדוק את Magic Money Computers תחזית המחיר עכשיו‏!

MMC למטבעות מקומיים

Magic Money Computers (MMC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Magic Money Computers (MMC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MMC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Magic Money Computers (MMC)

כמה שווה Magic Money Computers (MMC) היום?
החי MMCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MMC ל USD?
המחיר הנוכחי של MMC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Magic Money Computers?
שווי השוק של MMC הוא $ 43.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MMC?
ההיצע במחזור של MMC הוא 998.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MMC?
‏‏MMC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00145573 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MMC?
MMC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MMC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MMC הוא -- USD.
האם MMC יעלה השנה?
MMC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MMC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Magic Money Computers (MMC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

