LUDWIG (LUDWIG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00215278 24 שעות נמוך $ 0.00238819 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02423476 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00215278 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -9.83% שינוי מחיר (7D) -22.27%

LUDWIG (LUDWIG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00215318. במהלך 24 השעות האחרונות, LUDWIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00215278 לבין שיא של $ 0.00238819, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUDWIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02423476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00215278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUDWIG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LUDWIG (LUDWIG) מידע שוק

שווי שוק $ 53.83K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.83K אספקת מחזור 25.00M אספקה כוללת 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LUDWIG הוא $ 53.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUDWIG הוא 25.00M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.83K.