LOWCAP (LOWCAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00280111$ 0.00280111 $ 0.00280111 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.32% שינוי מחיר (1D) +5.45% שינוי מחיר (7D) -21.73% שינוי מחיר (7D) -21.73%

LOWCAP (LOWCAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOWCAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOWCAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00280111, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOWCAP השתנה ב -1.32% במהלך השעה האחרונה, +5.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LOWCAP (LOWCAP) מידע שוק

שווי שוק $ 483.27K$ 483.27K $ 483.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 483.27K$ 483.27K $ 483.27K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,917.069362 999,996,917.069362 999,996,917.069362

שווי השוק הנוכחי של LOWCAP הוא $ 483.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOWCAP הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996917.069362. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 483.27K.