Lootex (LOOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -2.54% שינוי מחיר (7D) -8.09% שינוי מחיר (7D) -8.09%

Lootex (LOOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOOT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lootex (LOOT) מידע שוק

שווי שוק $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.71K$ 92.71K $ 92.71K אספקת מחזור 13.00M 13.00M 13.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lootex הוא $ 12.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOOT הוא 13.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.71K.