LoopBurn (LBP) מידע על מחיר (USD)

LoopBurn (LBP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.064021. במהלך 24 השעות האחרונות, LBP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062608 לבין שיא של $ 0.068145, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.288981, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02533986.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBP השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -5.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-49.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LoopBurn (LBP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של LoopBurn הוא $ 36.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LBP הוא 575.26K, עם היצע כולל של 587254.196238313. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.60K.