LONGBOW מחיר היום

מחיר LONGBOW (BOW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOW ל USD הוא $ 0 לכל BOW.

LONGBOW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,206, עם היצע במחזור של 1.00B BOW. ב‑24 השעות האחרונות, BOW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOW נע ב -1.12% בשעה האחרונה ו +29.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LONGBOW (BOW) מידע שוק

שווי שוק $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LONGBOW הוא $ 25.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.21K.