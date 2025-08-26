Loan Protocol (LOAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00138833 24 שעות נמוך $ 0.00151814 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00278796 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.14% שינוי מחיר (1D) -7.90% שינוי מחיר (7D) -19.05%

Loan Protocol (LOAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00139046. במהלך 24 השעות האחרונות, LOAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138833 לבין שיא של $ 0.00151814, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00278796, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOAN השתנה ב -4.14% במהלך השעה האחרונה, -7.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Loan Protocol (LOAN) מידע שוק

שווי שוק $ 37.73M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 142.66M אספקת מחזור 27.14B אספקה כוללת 102,596,929,423.5403

שווי השוק הנוכחי של Loan Protocol הוא $ 37.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOAN הוא 27.14B, עם היצע כולל של 102596929423.5403. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.66M.