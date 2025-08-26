עוד על LOAN

Loan Protocol סֵמֶל

Loan Protocol מחיר (LOAN)

לא רשום

1 LOAN ל USDמחיר חי:

$0.00139046
$0.00139046$0.00139046
-7.90%1D
mexc
USD
Loan Protocol (LOAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:28:22 (UTC+8)

Loan Protocol (LOAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00138833
$ 0.00138833$ 0.00138833
24 שעות נמוך
$ 0.00151814
$ 0.00151814$ 0.00151814
גבוה 24 שעות

$ 0.00138833
$ 0.00138833$ 0.00138833

$ 0.00151814
$ 0.00151814$ 0.00151814

$ 0.00278796
$ 0.00278796$ 0.00278796

$ 0
$ 0$ 0

-4.14%

-7.90%

-19.05%

-19.05%

Loan Protocol (LOAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00139046. במהלך 24 השעות האחרונות, LOAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138833 לבין שיא של $ 0.00151814, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00278796, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOAN השתנה ב -4.14% במהלך השעה האחרונה, -7.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Loan Protocol (LOAN) מידע שוק

$ 37.73M
$ 37.73M$ 37.73M

--
----

$ 142.66M
$ 142.66M$ 142.66M

27.14B
27.14B 27.14B

102,596,929,423.5403
102,596,929,423.5403 102,596,929,423.5403

שווי השוק הנוכחי של Loan Protocol הוא $ 37.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOAN הוא 27.14B, עם היצע כולל של 102596929423.5403. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.66M.

Loan Protocol (LOAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Loan Protocolל USDהיה $ -0.000119306018921628.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoan Protocol ל USDהיה . $ +0.0015487560.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoan Protocol ל USDהיה $ +0.0033098886.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Loan Protocolל USDהיה $ +0.0010445500718699102.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000119306018921628-7.90%
30 ימים$ +0.0015487560+111.38%
60 ימים$ +0.0033098886+238.04%
90 ימים$ +0.0010445500718699102+301.97%

מה זהLoan Protocol (LOAN)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Loan Protocol (LOAN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Loan Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Loan Protocol (LOAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Loan Protocol (LOAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Loan Protocol.

בדוק את Loan Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

LOAN למטבעות מקומיים

Loan Protocol (LOAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Loan Protocol (LOAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Loan Protocol (LOAN)

כמה שווה Loan Protocol (LOAN) היום?
החי LOANהמחיר ב USD הוא 0.00139046 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOAN ל USD?
המחיר הנוכחי של LOAN ל USD הוא $ 0.00139046. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Loan Protocol?
שווי השוק של LOAN הוא $ 37.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOAN?
ההיצע במחזור של LOAN הוא 27.14B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOAN?
‏‏LOAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00278796 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOAN?
LOAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LOAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOAN הוא -- USD.
האם LOAN יעלה השנה?
LOAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:28:22 (UTC+8)

Loan Protocol (LOAN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

