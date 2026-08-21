LITAS מחיר היום

מחיר LITAS (LITAS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00553659, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LITAS ל USD הוא $ 0.00553659 לכל LITAS.

LITAS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,168, עם היצע במחזור של 11.05M LITAS. ב‑24 השעות האחרונות, LITAS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.8234, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00549597.

ביצועים לטווח קצר, LITAS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 202.62.

LITAS (LITAS) מידע שוק

שווי שוק $ 61.17K$ 61.17K $ 61.17K נפח (24 שעות) $ 202.62$ 202.62 $ 202.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 553.66K$ 553.66K $ 553.66K אספקת מחזור 11.05M 11.05M 11.05M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LITAS הוא $ 61.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 202.62. ההיצע במחזור של LITAS הוא 11.05M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 553.66K.