Liquidy מחיר היום

מחיר Liquidy (LQDY) בזמן אמת היום הוא $ 0.079239, עם שינוי של 2.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LQDY ל USD הוא $ 0.079239 לכל LQDY.

Liquidy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 518,909, עם היצע במחזור של 6.55M LQDY. ב‑24 השעות האחרונות, LQDY סחר בין $ 0.075791 (נמוך) ל $ 0.081582 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.167274, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.075791.

ביצועים לטווח קצר, LQDY נע ב +4.55% בשעה האחרונה ו -22.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Liquidy (LQDY) מידע שוק

שווי שוק $ 518.91K$ 518.91K $ 518.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.92M$ 7.92M $ 7.92M אספקת מחזור 6.55M 6.55M 6.55M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Liquidy הוא $ 518.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQDY הוא 6.55M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.92M.