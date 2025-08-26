עוד על LQSCAN

LiquidScan סֵמֶל

LiquidScan מחיר (LQSCAN)

לא רשום

1 LQSCAN ל USDמחיר חי:

$0.00010151$0.00010151
-8.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
LiquidScan (LQSCAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:06:37 (UTC+8)

LiquidScan (LQSCAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0$ 0

-1.59%

-8.09%

-14.35%

-14.35%

LiquidScan (LQSCAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LQSCAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQSCANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQSCAN השתנה ב -1.59% במהלך השעה האחרונה, -8.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LiquidScan (LQSCAN) מידע שוק

$ 94.04K$ 94.04K

--
----

$ 94.04K$ 94.04K

926.45M 926.45M

926,445,174.722147 926,445,174.722147

שווי השוק הנוכחי של LiquidScan הוא $ 94.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQSCAN הוא 926.45M, עם היצע כולל של 926445174.722147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.04K.

LiquidScan (LQSCAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LiquidScanל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquidScan ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquidScan ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LiquidScanל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.09%
30 ימים$ 0-54.63%
60 ימים$ 0-80.51%
90 ימים$ 0--

מה זהLiquidScan (LQSCAN)

LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click.

LiquidScan (LQSCAN) משאב

האתר הרשמי

LiquidScanתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LiquidScan (LQSCAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LiquidScan (LQSCAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LiquidScan.

בדוק את LiquidScan תחזית המחיר עכשיו‏!

LQSCAN למטבעות מקומיים

LiquidScan (LQSCAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LiquidScan (LQSCAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LQSCAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LiquidScan (LQSCAN)

כמה שווה LiquidScan (LQSCAN) היום?
החי LQSCANהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LQSCAN ל USD?
המחיר הנוכחי של LQSCAN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LiquidScan?
שווי השוק של LQSCAN הוא $ 94.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LQSCAN?
ההיצע במחזור של LQSCAN הוא 926.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LQSCAN?
‏‏LQSCAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LQSCAN?
LQSCAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LQSCAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LQSCAN הוא -- USD.
האם LQSCAN יעלה השנה?
LQSCAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LQSCAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.