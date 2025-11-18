likes מחיר היום

מחיר likes (LIKES) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000058, עם שינוי של 46.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIKES ל USD הוא $ 0.0000058 לכל LIKES.

likes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 394,397, עם היצע במחזור של 68.00B LIKES. ב‑24 השעות האחרונות, LIKES סחר בין $ 0.00000382 (נמוך) ל $ 0.0000068 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00004274, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000373.

ביצועים לטווח קצר, LIKES נע ב +1.86% בשעה האחרונה ו +1.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

likes (LIKES) מידע שוק

שווי שוק $ 394.40K$ 394.40K $ 394.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 579.99K$ 579.99K $ 579.99K אספקת מחזור 68.00B 68.00B 68.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של likes הוא $ 394.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIKES הוא 68.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 579.99K.