Lets Go Brandon מחיר היום

מחיר Lets Go Brandon (LETSGO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LETSGO ל USD הוא $ 0 לכל LETSGO.

Lets Go Brandon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 484,215, עם היצע במחזור של 330.00T LETSGO. ב‑24 השעות האחרונות, LETSGO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LETSGO נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +27.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lets Go Brandon (LETSGO) מידע שוק

שווי שוק $ 484.22K$ 484.22K $ 484.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 484.22K$ 484.22K $ 484.22K אספקת מחזור 330.00T 330.00T 330.00T אספקה כוללת 330,000,000,000,000.0 330,000,000,000,000.0 330,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lets Go Brandon הוא $ 484.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LETSGO הוא 330.00T, עם היצע כולל של 330000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 484.22K.