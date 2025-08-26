עוד על LGTB

Lets Get This Bread סֵמֶל

Lets Get This Bread מחיר (LGTB)

לא רשום

1 LGTB ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
mexc
USD
Lets Get This Bread (LGTB) טבלת מחירים חיה
Lets Get This Bread (LGTB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00283765
$ 0.00283765$ 0.00283765

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.11%

+4.35%

+4.35%

Lets Get This Bread (LGTB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LGTB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LGTBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00283765, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LGTB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lets Get This Bread (LGTB) מידע שוק

$ 58.27K
$ 58.27K$ 58.27K

--
----

$ 58.27K
$ 58.27K$ 58.27K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lets Get This Bread הוא $ 58.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LGTB הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.27K.

Lets Get This Bread (LGTB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lets Get This Breadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLets Get This Bread ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLets Get This Bread ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lets Get This Breadל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.11%
30 ימים$ 0-1.93%
60 ימים$ 0+23.26%
90 ימים$ 0--

מה זהLets Get This Bread (LGTB)

$LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees.

Lets Get This Bread (LGTB) משאב

האתר הרשמי

Lets Get This Breadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lets Get This Bread (LGTB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lets Get This Bread (LGTB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lets Get This Bread.

בדוק את Lets Get This Bread תחזית המחיר עכשיו‏!

LGTB למטבעות מקומיים

Lets Get This Bread (LGTB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lets Get This Bread (LGTB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LGTB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lets Get This Bread (LGTB)

כמה שווה Lets Get This Bread (LGTB) היום?
החי LGTBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LGTB ל USD?
המחיר הנוכחי של LGTB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lets Get This Bread?
שווי השוק של LGTB הוא $ 58.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LGTB?
ההיצע במחזור של LGTB הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LGTB?
‏‏LGTB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00283765 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LGTB?
LGTB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LGTB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LGTB הוא -- USD.
האם LGTB יעלה השנה?
LGTB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LGTB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
